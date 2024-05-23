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19:19, 23 мая 2024Экономика

Стало известно об имуществе задержанного офицера Минобороны РФ

У задержанного офицера Минобороны РФ Вертелецкого нашли квартиру в Подмосковье

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

У задержанного офицера департамента по обеспечению государственного оборонного заказа Минобороны России Владимира Вертелецкого нашли квартиру в Подмосковье. О его имуществе стало известно Telegram-каналу Mash.

Речь идет о квартире в поселке Власиха. Площадь жилья составляет 60 квадратных метров, а его кадастровая стоимость — шесть миллионов рублей.

По данным канала, Вертелецкий также владеет автомобилем Audi Q7, который он приобрел в 2021 году. До этого офицер ездил на Volkswagen Touareg. Жена задержанного Елена Силантьева водит Toyota Camry.

Ранее сообщалось, что силовики задержали Вертелецкого по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — машины и дома. Предполагается, что офицер получил имущество от предпринимателя, который работал с гособоронзаказом.

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      Александра Качан
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