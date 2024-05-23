Ставку НДФЛ для участников СВО предложили оставить без изменений

Володин: прогрессивная шкала налогообложения не коснется участников СВО

Ставку налога на доход физических лиц (НДФЛ) для участников СВО предложили оставить без изменений. Вывести доходы этой категории россиян из-под прогрессивной шкалы налогообложения в ходе парламентских слушаний по совершенствованию налоговой системы предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что шкала налогообложения должна быть справедливой. «Она не коснется участников специальной военной операции. Они защищают нас, они защищают страну», — добавил Володин. Спикер рассказал, что по итогам слушаний Думой будут приняты рекомендации по поводу налоговых изменений, и парламентарии хотели бы, чтобы правительство учло их предложение по поводу участников СВО.

Министерство финансов согласилось с идеей, озвученной Володиным. Глава ведомства Антон Силуанов назвал это предложение абсолютно справедливым, «потому что наши бойцы нуждаются в нашем внимании, нашей поддержке».

Ранее Минфин РФ выступил против повышения налога на добавленную стоимость (НДС). По Силуанова, повышение ставки этого налога создаст инфляционные риски, поэтому министерство поддерживает предложение бизнеса не менять ее в рамках налоговых преобразований.