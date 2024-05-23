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05:29, 23 мая 2024Россия

Российские морпехи сбили беспилотник ВСУ на херсонском направлении

Расчет ЗРК «Стрела-10» сбил беспилотник ВСУ на херсонском направлении

Фото: Ministry of Defence of the Russi / Twitter.com / Globallookpress.com

Боевой расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10» морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

Уточняется, что расчет ЗРК получил указание на неопознанный воздушный объект. «В результате грамотных действий расчета цель была взята на сопровождение и уничтожена в небе над позициями переднего края обороны российской армии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что воссийские истребители-бомбардировщики Су-34 поразили опорный пункт и скопление живой силы ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Уточняется, что для нанесения удара были использованы неуправляемые авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

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      Марина Совина
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