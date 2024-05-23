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15:18, 23 мая 2024Ценности

Тонущее в реке Ferrari за 36 миллионов рублей попало на видео

Тонущее в реке в Швейцарии Ferrari за 36 миллионов рублей попало на видео

Фото: @ClubAlfaIt

Суперкар Ferrari 488 Pista упал в реку Зимме в Швейцарии и попал на видео. Соответствующий материал и видео с места происшествия публикует портал ClubAlfa.

На размещенных кадрах видно, как серый автомобиль тонет в водоеме, пока водитель стоит рядом. Обстоятельства происшествия так и не были выяснены, однако известно, что транспортному средству был нанесен значительный ущерб. Местные спецслужбы в конечном счете вытащили затопленную машину из воды.

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Стоимость аналогичной Ferrari 488 Pista составляет около 400 тысяч долларов (36,1 миллиона рублей). Автомобиль, представленный в 2018 году, оснащен 3,9-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 710 лошадиных сил. Двигатель позволяет суперкару разгоняться до 100 километров в час всего за три секунды, а его максимальная скорость при этом — 340 километров в час.

В январе 2020 года автомобиль люксового итальянского производителя по цене 100 миллионов рублей сгорел в тоннеле.

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      Карина Черных
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