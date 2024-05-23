Ценам на аренду квартир в России предрекли снижение

Life.ru: с 1 июня съемные квартиры в России подешевеют

С 1 июня 2024 года цены на аренду квартир в России начнут снижаться. Об этом рассказали опрошенные Life.ru эксперты.

Руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков ожидает, что в первый месяц лета квартиры начнут дешеветь на фоне снижения спроса. Так, в Москве и Петербурге цены могут скорректироваться на пять процентов. При этом сильнее всего ставки понизятся на однокомнатные квартиры и студии, прогнозирует эксперт.

Директор Управления аренды квартир «Инком-Недвижимости» Оксана Полякова допускает, что летом интерес к съемному жилью сильно не уменьшится. «Пока объем арендного предложения не восстановится, пока ипотечные ставки не снизятся, количество арендаторов будет больше, чем вакантных квартир. В ближайшие месяцы ситуация, скорее всего, будет сохраняться», — пояснила специалистка.

К концу лета, по словам экспертов, арендные ставки снова начнут повышаться. Это связано с возвращением потенциальных квартиросъемщиков из отпусков, приездом студентов и абитуриентов.

Ранее стало известно, что средние цены на аренду элитных квартир в Москве достигли исторического максимума в 442 тысячи рублей в месяц. По сравнению с апрелем 2023 года показатель увеличился на 31 процент, а по сравнению с началом 2024-го — на 14 процентов.