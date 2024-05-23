Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:16, 23 мая 2024Экономика

Ценам на аренду квартир в России предрекли снижение

Life.ru: с 1 июня съемные квартиры в России подешевеют

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

С 1 июня 2024 года цены на аренду квартир в России начнут снижаться. Об этом рассказали опрошенные Life.ru эксперты.

Руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков ожидает, что в первый месяц лета квартиры начнут дешеветь на фоне снижения спроса. Так, в Москве и Петербурге цены могут скорректироваться на пять процентов. При этом сильнее всего ставки понизятся на однокомнатные квартиры и студии, прогнозирует эксперт.

Директор Управления аренды квартир «Инком-Недвижимости» Оксана Полякова допускает, что летом интерес к съемному жилью сильно не уменьшится. «Пока объем арендного предложения не восстановится, пока ипотечные ставки не снизятся, количество арендаторов будет больше, чем вакантных квартир. В ближайшие месяцы ситуация, скорее всего, будет сохраняться», — пояснила специалистка.

К концу лета, по словам экспертов, арендные ставки снова начнут повышаться. Это связано с возвращением потенциальных квартиросъемщиков из отпусков, приездом студентов и абитуриентов.

Ранее стало известно, что средние цены на аренду элитных квартир в Москве достигли исторического максимума в 442 тысячи рублей в месяц. По сравнению с апрелем 2023 года показатель увеличился на 31 процент, а по сравнению с началом 2024-го — на 14 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта сумма взятки арестованному замначальника Генштаба ВС России

      СК попросил отпустить из СИЗО арестованного генерала Попова

      В Госдуме назвали унизительной идею выплат для одной категории женщин

      Членов «Альтернативы для Германии» захотели исключить из Европарламента

      Тайвань зафиксировал возле острова несколько десятков летательных аппаратов КНР

      Украине предрекли отступление из Харькова после одного из действий России

      Пожилым россиянам посоветовали быть осторожными с молочными продуктами

      Суд арестовал еще двух фигурантов дела в отношении генерала-лейтенанта Шамарина

      Бывший муж Бузовой захотел купить новый дом

      Частный самолет с иностранцами на борту аварийно приземлился в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше