Уехавший из России комик назвал минус интервью Дудя

Юморист Оганисян заявил, что интервью Дудя стали предсказуемыми

Известный стендап-комик Гарик Оганисян, уехавший из России, назвал минус интервью популярного блогера и журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Подробности он раскрыл в подкасте для YouTube-канала «Книжный чел».

Оганисян заявил, что интервью Дудя стали предсказуемыми. Комик рассказал, что, если он видит по обложке ролика, что блогер будет беседовать с человеком, уехавшим из России, то сразу понимает примерное содержание этого видео.

При этом юморист отметил, что считает лучшим интервью Дудя за последнее время его беседу со специалистом по Северной Корее Андреем Ланьковым. «Просто потому что это было как раз-таки неожиданно. И там Дудь был прекрасным "Незнайкой", то есть он, как мы, сидел и говорил: "А вот это [в стране] тоже нельзя?"» — поделился впечатлениями комик.

Ранее Оганисян рассказал о негативном последствии отъезда из России. Юморист признался, что после эмиграции в Армению стал меньше зарабатывать.