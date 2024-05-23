Украденную у матери пятилетнюю девочку объявили в розыск в двух регионах России

Е1.ru: украденную у матери 5-летнюю девочку объявили в розыск на Урале и Кубани

Пятилетнюю девочку, которую украли у матери, объявили в розыск сразу в двух регионах России. Предположительно, ребенок может находиться в Каменске-Уральском, Екатеринбурге или в других городах Урала, а также на Кубани. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Как выяснило издание, сотрудники силовых структур объявили в розыск 28-летнего отца дошкольницы. Согласно решению суда, россиянин должен был передать девочку ее матери для совместного проживания.

«Установлено, что ребенка, возможно, скрывает ее отец. Информация о посещении девочки медицинских и образовательных учреждений отсутствует», — разъяснили в пресс-службе судебных приставов.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о нахождении отца с ребенком, попросили незамедлительно обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик пропал на прогулке в Южно-Сахалинске.