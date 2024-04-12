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08:28, 12 апреля 2024Россия

Пятилетний ребенок пропал на прогулке в российском городе

Пятилетний мальчик пропал на прогулке в Южно-Сахалинске

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пятилетний мальчик пропал на прогулке в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что ребенок вышел из дома на улице Поповича в российском городе и собирался погулять во дворе, однако обратно так и не вернулся.

На момент исчезновения детсадовец был одет в черно-желтую куртку, черные штаны, голубую шапку и резиновые сапоги. Позже мальчик нашелся, его забрали из квартиры знакомых.

До этого сообщалось, что в городе Березовский Свердловской области 12-летнего пропавшего школьника нашли живым под кроватью у родственников. Беглец объяснил, что не хотел возвращаться в социальное учреждение, где находился в последнее время.

Еще раньше в Тюменской области пропавшую женщину нашли на той же улице. Она ушла из дома из-за конфликта с родственниками, все это время она пряталась от поисковых отрядов у соседа.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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