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11:27, 23 мая 2024Россия

Украинский дрон-камикадзе атаковал работавший в поле российский трактор

Губернатор Богомаз: тракторист пострадал при атаке дрона ВСУ в Демьянках

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Брянской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал сельскохозяйственную технику, работавшую в поле в селе Демьянки Стародубского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, пострадал водитель трактора. У мужчины диагностировали легкую контузию, ему оказали всю необходимую помощь. Техника получила серьезные повреждения. На месте работают оперативные службы.

Ранее, 21 мая, украинские дроны-камикадзе также атаковали автомобили сельхозпредприятия в Стародубском округе региона. В результате одна из машин была полностью уничтожена, вторая — частично повреждена. Также повреждения получили два домовладения.

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Помимо этого, 17 мая ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области. По данным властей, пострадала мирная жительница, спасти которую не удалость. Кроме того, были повреждены четыре домовладения.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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