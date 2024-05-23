Украинский дрон-камикадзе атаковал работавший в поле российский трактор

Губернатор Богомаз: тракторист пострадал при атаке дрона ВСУ в Демьянках

В Брянской области дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал сельскохозяйственную технику, работавшую в поле в селе Демьянки Стародубского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, пострадал водитель трактора. У мужчины диагностировали легкую контузию, ему оказали всю необходимую помощь. Техника получила серьезные повреждения. На месте работают оперативные службы.

Ранее, 21 мая, украинские дроны-камикадзе также атаковали автомобили сельхозпредприятия в Стародубском округе региона. В результате одна из машин была полностью уничтожена, вторая — частично повреждена. Также повреждения получили два домовладения.

Помимо этого, 17 мая ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области. По данным властей, пострадала мирная жительница, спасти которую не удалость. Кроме того, были повреждены четыре домовладения.