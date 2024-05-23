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16:59, 23 мая 2024Мир

В Британии предрекли продвижение российских войск к Краматорску

Меркурис: российские войска возьмут Дружковку и продвинутся до Краматорска

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска возьмут город Дружковку, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР), и продвинутся до Краматорска. Такое развитие событий предрек британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.

«Дружковка — еще один маленький город, который, скорее всего, тоже падет. Если Дружковка падет, русские окажутся у ворот Краматорска — большого города в этом районе, который украинцам необходимо контролировать», — заявил Меркурис.

По его словам, если Украина не сможет удержать Краматорск, то она «потеряет контроль над Донбассом».

Эксперт добавил, что российские войска вскоре начнут масштабное наступление на Часов Яр, которое украинская сторона не сможет отразить. По мнению Меркуриса, именно благодаря этому у России появится возможность занять Дружковку и подойти к Краматорску.

Ранее Меркурис заявил, что украинские войска покидают территорию возле Клещеевки и Андреевки в ДНР.

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      Елизавета Мытарева
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