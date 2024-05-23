В Британии заявили об отступлении ВСУ с территорий возле Клещеевки и Андреевки

Меркурис: ВСУ покидают всю территорию в районе Клещеевки и Андреевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уходят со всей территории возле Клещеевки и Андреевки в ДНР. Об отступлении украинцев заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube, сообщает РИА Новости.

«Они [российские военные] полностью контролируют Клещеевку, и есть сообщения, что все линии украинской обороны в этом районе теперь полностью и безвозвратно уничтожены», — рассказал он.

По словам аналитика, на полях к западу от Клещеевки и Андреевки украинские военные отступают из-за уничтожения российскими войсками всех линий их обороны. Меркурис предполагает, что в скором времени эта значительная территория перейдет под контроль России.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш выразил мнение, что ВСУ неспособны держать оборону в зоне военного конфликта. Он подчеркнул, что ситуация на фронте становится все более сложной по разным причинам.