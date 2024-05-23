Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:06, 23 мая 2024Мир

В Британии заявили об отступлении ВСУ с территорий возле Клещеевки и Андреевки

Меркурис: ВСУ покидают всю территорию в районе Клещеевки и Андреевки

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уходят со всей территории возле Клещеевки и Андреевки в ДНР. Об отступлении украинцев заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube, сообщает РИА Новости.

«Они [российские военные] полностью контролируют Клещеевку, и есть сообщения, что все линии украинской обороны в этом районе теперь полностью и безвозвратно уничтожены», — рассказал он.

По словам аналитика, на полях к западу от Клещеевки и Андреевки украинские военные отступают из-за уничтожения российскими войсками всех линий их обороны. Меркурис предполагает, что в скором времени эта значительная территория перейдет под контроль России.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш выразил мнение, что ВСУ неспособны держать оборону в зоне военного конфликта. Он подчеркнул, что ситуация на фронте становится все более сложной по разным причинам.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Власти подтвердили атаку беспилотника на Елабугу

      Лошадь из гвардии Карла III напала на американскую туристку и попала на видео

      В Грузии назвали вероятную дату отмены вето на закон об иноагентах

      В Британии заявили об отступлении ВСУ с территорий возле Клещеевки и Андреевки

      Россиянин под видом полицейского получил деньги за освобождение обвиняемого

      Володин поинтересовался судьбой Чубайса

      Акции «Газпрома» резко упали

      Путин посетит Узбекистан

      Путин разрешил изымать американское имущество в России

      Появилась информация о проблемах со связью на СВО из-за арестованного Шамарина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше