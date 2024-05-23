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14:28, 23 мая 2024Бывший СССР

В Харькове оценили состояние энергосистемы города

Мэр Терехов: состояние энергосистемы Харькова остается напряженным

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Состояние энергосистемы Харькова на востоке Украины остается напряженным после уничтожения всей энергетической инфраструктуры города. Так состояние энергосистемы оценил мэр города Игорь Терехов, передает ТАСС.

«Ситуация очень и очень напряженная, потому что у нас нет собственной генерации», — сказал он.

Глава города также отметил, что вся энергетическая инфраструктура была уничтожена еще в марте. По его словам, у большинства жителей Харькова электроэнергии нет примерно по четыре часа в сутки.

Ранее Терехов сообщил, что в Харькове произошла серия взрывов. По оценке мэра, в городе прозвучало около десяти взрывов.

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      Александр Курбатов
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