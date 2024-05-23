В Харькове оценили состояние энергосистемы города

Мэр Терехов: состояние энергосистемы Харькова остается напряженным

Состояние энергосистемы Харькова на востоке Украины остается напряженным после уничтожения всей энергетической инфраструктуры города. Так состояние энергосистемы оценил мэр города Игорь Терехов, передает ТАСС.

«Ситуация очень и очень напряженная, потому что у нас нет собственной генерации», — сказал он.

Глава города также отметил, что вся энергетическая инфраструктура была уничтожена еще в марте. По его словам, у большинства жителей Харькова электроэнергии нет примерно по четыре часа в сутки.

Ранее Терехов сообщил, что в Харькове произошла серия взрывов. По оценке мэра, в городе прозвучало около десяти взрывов.