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10:48, 23 мая 2024Бывший СССР

В Харькове раздалась серия взрывов

Мэр Харькова Терехов сообщил о десяти взрывах в городе
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Харькове раздалась серия взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Около десяти взрывов в городе. Оставайтесь в укрытиях!» — написал мэр.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России заняли 49 населенных пунктов в Харьковской области. В частности, под контролем РФ находятся 36 населенных пунктов в Купянском районе и 13 населенных пунктов в северной части Харьковской области.

22 мая сообщалось, что Российская армия контролирует 50 процентов Волчанска.

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