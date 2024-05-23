В Харькове раздалась серия взрывов
Мэр Харькова Терехов сообщил о десяти взрывах в городеСюжетВзрывы в Харькове:
В Харькове раздалась серия взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Около десяти взрывов в городе. Оставайтесь в укрытиях!» — написал мэр.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы России заняли 49 населенных пунктов в Харьковской области. В частности, под контролем РФ находятся 36 населенных пунктов в Купянском районе и 13 населенных пунктов в северной части Харьковской области.
22 мая сообщалось, что Российская армия контролирует 50 процентов Волчанска.