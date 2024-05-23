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18:45, 23 мая 2024Силовые структуры

В Москве иностранец напал на женщину и попытался ее изнасиловать

СК: в Москве задержали киргиза, пытавшегося изнасиловать женщину на улице

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Иностранец напал на женщину и попытался ее изнасиловать на улицах Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

Все произошло 20 мая. Злоумышленник, находясь около жилого дома по улице Дыбенко, напал на ранее незнакомую ему женщину и, угрожая расправой, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После этого он пытался изнасиловать потерпевшую, применив насилие, однако ей удалось оказать сопротивление и мужчина скрылся.

Вскоре личность злоумышленника удалось установить — им оказался гражданин Киргизии. Его задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статьям 30, 131 («Покушение на изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Следствие ходатайствует о его аресте.

Ранее в Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по факту нападения 37-летнего жителя Ломоносова с топором на 93-летнюю родственницу.

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      Олеся Мицкевич
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