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00:17, 23 мая 2024Мир

В НАТО прокомментировали возможность ввода войск на Украину

Замгенсека НАТО Джоанэ заявил, что альянс не станет вводить войска на Украину

Фото: Johanna Geron / Reuters

Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ прокомментировал возможность ввода войск НАТО на территорию Украины. Он указал в интервью изданию Tagesspiegel, что альянс готов поддерживать Киев, но не станет отправлять военных на Украину.

«Генеральный секретарь недавно подтвердил это в Риме. Украина даже не просит нас об этом. Украинцам нужна дополнительная поддержка, и это наша цель на данный момент», — подчеркнул Джоанэ.

Ранее стало известно о планах президента Украины Владимира Зеленского попросить НАТО оказать помощь в уничтожении российских ракет. Сообщается, что он также выступит с призывом к западным странам нарастить военную помощь и конфисковать замороженные активы РФ для нужд Украины.

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      Маргарита Пименова
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