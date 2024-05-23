В НАТО прокомментировали возможность ввода войск на Украину

Замгенсека НАТО Джоанэ заявил, что альянс не станет вводить войска на Украину

Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ прокомментировал возможность ввода войск НАТО на территорию Украины. Он указал в интервью изданию Tagesspiegel, что альянс готов поддерживать Киев, но не станет отправлять военных на Украину.

«Генеральный секретарь недавно подтвердил это в Риме. Украина даже не просит нас об этом. Украинцам нужна дополнительная поддержка, и это наша цель на данный момент», — подчеркнул Джоанэ.

Ранее стало известно о планах президента Украины Владимира Зеленского попросить НАТО оказать помощь в уничтожении российских ракет. Сообщается, что он также выступит с призывом к западным странам нарастить военную помощь и конфисковать замороженные активы РФ для нужд Украины.