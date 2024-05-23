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16:49, 23 мая 2024Экономика

В Нью-Йорке захотели разобраться с крысами

Мэр Нью-Йорка Адамс анонсировал конференцию по борьбе с грызунами

Фото: Mary Altaffer / AP

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс анонсировал национальную конференцию специалистов по борьбе с грызунами из-за проблемы с крысами в городе. Встреча пройдет в сентябре, передает Fox News.

Итогом конференции должна стать реализация комбинации мер, которым должны будут следовать жители города, чтобы разобраться с вредителями, заявил Адамс. По его словам, животные расплодились на улицах из-за мусора, в котором они находят еду. Встреча пройдет 18-19 сентября, в ней примут участие специалисты из Бостона, Нового Орлеана и Сиэтла.

Ранее правительство Нью-Йорка заявило о новом гуманном способе борьбы с популяцией крыс и других грызунов в городе. В качестве альтернативы опасному и для других животных яду и клеевым ловушкам было предложено использовать контрацепцию для грызунов под названием ContraPest. Он воздействует на функцию яичников у самок и нарушает выработку сперматозоидов у самцов.

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      Мария Черкасова
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