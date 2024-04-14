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14:42, 14 апреля 2024Из жизни

В Нью-Йорке предложили гуманный способ борьбы с крысами

The Independent: в Нью-Йорке предложили использовать контрацептивы против крыс

Фото: Unsplash

Правительство Нью-Йорка предложило гуманный способ борьбы с популяцией крыс и других грызунов в городе. Как пишет издание The Independent, в качестве альтернативы яду и клеевым ловушкам рассматривается контрацепция.

Идея использования крысиных контрацептивов привлекла внимание городских властей после несчастного случая со сбежавшим из зоопарка филином Флако, в организме которого был найден крысиный яд. В четверг член городского совета Шон Абреу предложил учредить пилотную программу по контролю над популяцией из миллионов крыс, живущих на станциях метро и пустырях, с помощью противозачаточных средств.

Контрацептив под названием ContraPest содержится в соленых жирных гранулах, которые разбрасывают в местах, кишащих крысами, в качестве приманки. Он воздействует на функцию яичников у самок и нарушает выработку сперматозоидов у самцов.

В настоящее время дезинсекторы Нью-Йорка борются с крысами с помощью клеевых ловушек и защелкивающихся крысоловок, а также ядов, вызывающих внутреннее кровотечение и угарного газа. Угарный газ медленно усыпляет грызунов в их норах, поэтому некоторые специалисты считают его одним из самых гуманных средств борьбы.

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      Александр Еникеев
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