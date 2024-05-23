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16:42, 23 мая 2024Экономика

В Петербурге из-под земли забил фонтан высотой в пять этажей

В Красносельском районе Петербурга забил фонтан высотой в пять этажей

В Петербурге из-под земли забил фонтан высотой с пятиэтажный дом. Внимание на ситуацию в городе обратило издание «Фонтанка».

Петербуржцы пожаловались, что в Красносельском районе забило сразу несколько фонтанов. Один из них, на улице Маршала Захарова, попал на видео. На записи виден мощный поток бурлящей воды, заливающей все вокруг. Кроме того, по словам местной жительницы, еще один коммунальный фонтан образовался на Ленинском проспекте.

«Недалеко от остановки "Улица Котина" прорвало трубу, вероятно, от испытаний теплосети, тротуар и прилегающая территория в грязной воде, струя воды достигает высоты пятого этажа», — поделилась информацией женщина.

По данным издания, причинами аварий стали проводимые «Теплосетью» испытания трубопроводов на прочность, необходимые при подготовке сетей к очередному отопительному сезону. На данный момент неизвестно, устранили ли коммунальщики последствия прорыва труб.

Двумя днями ранее похожий гейзер высотой в семь этажей забил из-под земли в Москве.

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      Полина Кислицына
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