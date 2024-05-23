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08:46, 23 мая 2024Россия

В России четырехлетний мальчик переехал сестру за рулем отцовского авто

В Волгоградской области четырехлетний мальчик переехал на авто годовалую сестру

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Волгоградской области четырехлетний мальчик переехал годовалую сестру за рулем отцовского автомобиля. Об этом стало известно региональному порталу «Высота 102».

По сведениям издания, все произошло в российском селе Дубовое. Детсадовец играл в салоне припаркованного возле частного дома автомобиля «Лада Гранта».

Мальчик каким-то образом сумел завести легковушку, та тронулась с места и наехала на годовалую сестру мальчика, игравшую рядом.

Пострадавшую отвезли в детскую больницу, однако медикам спасти девочку не удалось. Следователи начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Дагестане «УАЗик» с тремя дошкольниками внутри скатился в обрыв. Дети устроили игру с салоне машины в селе Хутрах. Предположительно, кто-то из малышей задел ручник, автомобиль покатился по камням вниз и въехал в постройку.

Отец одного из мальчиков в этот момент находился в доме. Его шестилетний сын получил перелом руки. Девочка-ровесница получила несовместимые с жизнью травмы. Ее пятилетнего брата санавиацией доставили в районную больницу.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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