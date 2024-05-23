В России от ребенка потребовали выплатить полумиллионный кредит его отца

ВС России защитил девочку, унаследовавшую полумиллионный кредит ее отца

Верховный суд России защитил несовершеннолетнюю девочку из Ростова-на-Дону, которая после смерти отца унаследовала его полумиллионный кредит. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

Сумма долга не уточняется, однако известно, что она превышает стоимость половины квартиры мужчины. Второй половиной жиля владеет мать девочки. При этом женщина отказалась от своей доли наследства, а также с согласия органов опеки от доли дочери. Таким образом, половина квартиры перешла к администрации города в качестве выморочного имущества.

Через некоторое время банк через суд потребовал взыскать с девочки долг по кредитной карте отца. Иск был удовлетворен. Суд пришел к выводу, что девочка фактически вступила в наследство и должна возместить долги родителя, так как продолжает жить в его квартире. Однако Верховный суд отменил данное решение и направил дело на пересмотр.

Как следует из определения, все сделки с имуществом несовершеннолетних должны совершаться с выгодой для них. «Судом были проигнорированы доводы о том, что интересам ребенка не отвечало принятие наследства ввиду множественных долговых обязательств наследодателя перед кредитными учреждениями», — говорится в документе.

Ранее в Барнауле сотрудники одного из банков попытались «выбить» у местного жителя долг за кредит матери. При этом мужчина не являлся поручителем женщины. Однако на его телефон стали поступить звонки и сообщения, которые не прекращались, пока россиянин не обратился в Федеральную службу судебных приставов. В результате был выявлен факт правонарушения со стороны банка и кредитную организацию оштрафовали на 60 тысяч рублей.