Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:58, 23 мая 2024Россия

В России от ребенка потребовали выплатить полумиллионный кредит его отца

ВС России защитил девочку, унаследовавшую полумиллионный кредит ее отца

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Верховный суд России защитил несовершеннолетнюю девочку из Ростова-на-Дону, которая после смерти отца унаследовала его полумиллионный кредит. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

Сумма долга не уточняется, однако известно, что она превышает стоимость половины квартиры мужчины. Второй половиной жиля владеет мать девочки. При этом женщина отказалась от своей доли наследства, а также с согласия органов опеки от доли дочери. Таким образом, половина квартиры перешла к администрации города в качестве выморочного имущества.

Через некоторое время банк через суд потребовал взыскать с девочки долг по кредитной карте отца. Иск был удовлетворен. Суд пришел к выводу, что девочка фактически вступила в наследство и должна возместить долги родителя, так как продолжает жить в его квартире. Однако Верховный суд отменил данное решение и направил дело на пересмотр.

Как следует из определения, все сделки с имуществом несовершеннолетних должны совершаться с выгодой для них. «Судом были проигнорированы доводы о том, что интересам ребенка не отвечало принятие наследства ввиду множественных долговых обязательств наследодателя перед кредитными учреждениями», — говорится в документе.

Ранее в Барнауле сотрудники одного из банков попытались «выбить» у местного жителя долг за кредит матери. При этом мужчина не являлся поручителем женщины. Однако на его телефон стали поступить звонки и сообщения, которые не прекращались, пока россиянин не обратился в Федеральную службу судебных приставов. В результате был выявлен факт правонарушения со стороны банка и кредитную организацию оштрафовали на 60 тысяч рублей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о снятии с должности еще одного российского генерала

      Стало известно об имуществе задержанного офицера Минобороны РФ

      СК сообщил об аресте высокопоставленного офицера Минобороны России Вертелецкого

      Одна компания оказалась дороже фондового рынка европейской страны

      На ЗАЭС сообщили о возобновлении подачи электричества

      СБУ пригрозила атаками по Крымскому мосту

      В ЛНР спустя 10 лет задержали мужчину за жестокую расправу над двумя россиянами

      Стрелявший в премьера Словакии сравнил его правительство с Иудой из-за Украины

      Генерал Шамарин отказался признать вину в получении особо крупной взятки

      Российскую фигуристку отпустили в иностранную сборную

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше