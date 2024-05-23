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10:45, 23 мая 2024Россия

В России отличница выпала из окна третьего этажа гимназии

В Новосибирске ученица выпала из окна гимназии, ее госпитализировали

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Новосибирске семиклассница выпала из окна третьего этажа. ЧП произошло в гимназии, где учится девочка, сообщает «БФМ.РУ».

По словам родителей школьников, гимназистка была отличницей и не имела проблем с успеваемостью.

В учебном заведении подтвердили факт травмирования ученицы. Сейчас девочку уже перевели в общую палату. «Причины произошедшего пока неизвестны. В этом должны разбираться специалисты», – подчеркнул директор гимназии Виктор Косьяненко.

Ранее в Калининграде мать с семилетним ребенком выпали из окна четвертого этажа. Женщину спасти не удалось, ее дочь госпитализировали. Незадолго до случившегося мать девочки позвонила в полицию и произнесла что-то невнятное.

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      Алан Босиков
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