В России отреагировали на призывы в США разрешить Украине атаки по России

Антонов: призывы позволить ВСУ атаки по РФ грозит втягиванием США в конфликт

США рискуют оказаться втянутыми в конфликт из-за призывов конгрессменов позволить Украине наносить удары по России с помощью американского оружия. Об этом предупредил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Подобное предложение дипломат назвал безрассудным и опасным. По его словам, Киев давно не спрашивает разрешения у Запада на атаки по российским объектам. Посол подчеркнул, что обстрелы происходят практически регулярно.

Он добавил, что власти США реагируют истерикой на успехи России в конфликте с Украиной. Антонов также обвинил Киев в желании спровоцировать Вашингтон и НАТО на необдуманные действия, которые приведут их к столкновению с Москвой. «Именно так надо рассматривать идеи об использовании дальнобойных американских систем против российских мирных жителей, в первую очередь женщин, детей и стариков», — указал он.

Ранее группа американских конгрессменов призвала Пентагон разрешить Киеву наносить удары по территории России с применением оружия, поставленного США. С такой инициативой выступили законодатели Майк Тернер, Джим Хаймс и Джеральд Коннолли.