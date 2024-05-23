Россия
Реклама. ПАО Сбербанк
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:53, 23 мая 2024Россия

В России после работы ПВО осколок снаряда пробил автомобиль и попал на видео

В Белгороде после работы системы ПВО осколок снаряда пробил крышу автомобиля

В Белгороде после работы системы противовоздушной обороны (ПВО) осколок снаряда пробил крышу автомобиля и попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Шепот Шебекино».

На кадрах видна часть снаряда, угодившая в заднюю часть машины. После того как осколок пробил крышу, он застрял в заднем кресле.

Пострадавших при инциденте нет, отмечается, что часть снаряда не сдетонировала.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе систем ПВО в Шебекинском городском округе, на подлете к городу сбита воздушная цель. По словам главы области, предварительно, пострадала одна женщина. У нее выявили слепые осколочные ранения верхней и нижней конечностей.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован еще один сотрудник Минобороны России. Он получил в качестве взятки дом и машину

      Работающая 102-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

      Арестован глава управления департамента Минобороны по гособоронзаказу

      Китай предупредил США о последствиях визитов конгрессменов на Тайвань

      Секс-коуч назвала веские поводы разорвать отношения

      Фонтан забил с балкона в российском городе

      Российского чиновника задержали за взятку после обысков в мэрии

      Сломавшего крыло пеликана спасли российские врачи из областной больницы

      Горящий полигон под Львовом показали на видео

      В России после работы ПВО осколок снаряда пробил автомобиль и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше