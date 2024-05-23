В России после работы ПВО осколок снаряда пробил автомобиль и попал на видео

В Белгороде после работы системы ПВО осколок снаряда пробил крышу автомобиля

В Белгороде после работы системы противовоздушной обороны (ПВО) осколок снаряда пробил крышу автомобиля и попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Шепот Шебекино».

На кадрах видна часть снаряда, угодившая в заднюю часть машины. После того как осколок пробил крышу, он застрял в заднем кресле.

Пострадавших при инциденте нет, отмечается, что часть снаряда не сдетонировала.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе систем ПВО в Шебекинском городском округе, на подлете к городу сбита воздушная цель. По словам главы области, предварительно, пострадала одна женщина. У нее выявили слепые осколочные ранения верхней и нижней конечностей.