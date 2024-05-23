В России появился крупнейший в Евразии фонтан

В России Благовещенске крупнейший в Евразии фонтанный комплекс

В Благовещенске появился крупнейший в Евразии фонтанный комплекс. Соответствующую информацию публикует РИА Новости.

Светомузыкальная аллея фонтанов площадью три тысячи квадратных метров открылась в столице Амурской области. Фонтанный комплекс включает в себя 12 плоских чаш, соединенных общим каналом, из которых бьют более двух тысяч струй. Дополняют фонтаны прожекторы, проекционное и лазерное оборудование, а также музыкальное сопровождение.

«Огромнейшую в стране, да и во всем континенте, аллею фонтанов возвели рядом с главной площадью города, на территории строящегося культурного центра "Трибуна Холл"», — говорится в сообщении пресс-службы правительства российского региона.

Известно, что фонтанный комплекс является частью проекта «Трибуна Холл», в него также войдут музей Российско-китайской дружбы, детский центр, музей динозавров.

В апреле в России прошел фестиваль цветения сакуры. Мероприятие состоялось в Японском саду «Шесть чувств», расположенном на территории Mriya Resort & Spa. Фестиваль ежегодно собирает свыше 4,5 тысячи человек из многих регионов России.