Среда обитания
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20:08, 23 мая 2024Среда обитания

В России решили по-новому бороться с вырубкой леса

В России вырубку лесов начнут отслеживать со спутников ГЛОНАСС

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

В России будут бороться с незаконной вырубкой леса с помощью информационных систем от Рослесхоза и АО «ГЛОНАСС». Об этом РИА Новости рассказал замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Технологии также позволят выявлять лесные пожары. Мониторинг будет осуществляться разработкой «ГЛОНАСС» — трекером с использованием гибридной, спутниковой и сотовой связи. Техника работает на удалении от населенных пунктов и автотрасс, поэтому сможет «увидеть» незаконную вырубку или пожар даже там, где не работает сотовая связь, заявил генеральный директор компании Алексей Райкевич.

По словам Василия Шпака, пилотный эксперимент по отслеживанию лесной техники с помощью датчиков был запущен в сентябре этого года. В нем участвуют 10 компаний из Архангельской и Ульяновской областей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с нелегальной вырубкой леса в стране требует наведения порядка, однако уже становится лучше. По его словам, с 2021 года в стране восстанавливается больше леса, чем вырубается.

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      Мария Черкасова
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