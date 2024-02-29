Путин рассказал о ситуации с вырубками лесов в России

Путин: с 2021 года в России восстанавливается больше лесов, чем вырубается

Ситуация с нелегальными вырубками лесов в России требует наведения порядка, но улучшения уже происходят, так с 2021 года в стране восстанавливается больше лесов, чем вырубается, рассказал президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. Трансляция послания ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства поблагодарил волонтеров, активистов и всех, кто причастен к этому результату. Также Путин предложил повысить зарплаты специалистов, работающих в сфере охраны окружающей среды, лесного хозяйства, метеорологии. По его словам, такие сотрудники решают очень важные задачи, а доходы у них при этом достаточно скромные.

Говоря о проблеме вредных выбросов в атмосферу в России, президент заявил, что их объем должен быть сокращен в два раза. Также он сообщил о создании специальной системы мониторинга качества окружающей среды, чтобы отслеживать прогресс в этом направлении.

