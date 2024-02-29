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14:15, 29 февраля 2024Среда обитания

Путин призвал вдвое сократить объем вредных выбросов

Путин: объем вредных выбросов в России нужно сократить вдвое

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Объем вредных выбросов в атмосферу в России должен быть сокращен в два раза. К достижению такой цели призвал президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«В целом по стране объем вредных выбросов в атмосферу должен быть сокращен вдвое. К этой цели будем двигаться поэтапно», — заявил глава государства. Путин также сообщил о создании специальной системы мониторинга качества окружающей среды, для того чтобы отслеживать прогресс в этом направлении.

Помимо этого, президент рассказал, что благодаря проекту «Чистый воздух» в 12 городах страны — Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите — удалось снизить количество вредных выбросов в атмосферу. Путин добавил, что с 2023 года в нем участвуют еще 29 городов.

В ходе обращения к Федеральному собранию президент объявил о том, что садовые товарищества включат в программу социальной газификации.

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      Полина Кислицына
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