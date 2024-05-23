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19:06, 23 мая 2024Среда обитания

В России увидели плюсы в глобальном потеплении

Эксперты: глобальное потепление может помочь добывающей промышленности
СюжетЛесные пожары:

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Глобальное потепление имеет как положительные, так и отрицательные последствия для российской добывающей промышленности. Об этом рассказали участники ESG-форума «Три кита национальной повестки», передает РИА Новости.

Так, плюсом роста температур окажется уменьшение простоев в работе, улучшение условий труда на открытом воздухе и сокращении потребления энергии за отопительный период. С другой стороны, климатические изменения чреваты сокращением добычи газа, ростом опасности работы в шахтах, а также угрозой работе объектов нефтегазового комплекса.

Аналогичные негативные и позитивные последствия характерны для транспортной отрасли, сельского и лесного хозяйства, строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Эксперты призвали бороться с последствиями глобального потепления: применять новые технологии мониторинга лесных пожаров и вводить решения для строительства с помощью материалов, стойких к температурным колебаниям.

Ранее ученые Потсдамского института исследований климатического влияния пришли к выводу, что ущерб от климатических изменений для мировой экономики к 2049 году может составить 38 триллионов долларов, что приведет к ее сокращению на 19 процентов.

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      Мария Черкасова
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