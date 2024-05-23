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19:47, 23 мая 2024Экономика

В России зафиксировали спад хакерских атак

ЦБ: число компьютерных DDoS-атак в России снизилось по итогам 2023 года

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

По итогам 2023 года число хакерских компьютерных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) на участников российской кредитно-финансовой сферы сократилось. Об этом сообщается в докладе Центробанка (ЦБ) «Обзор основных типов компьютерных атак в финансовой сфере в 2023 году».

Несмотря на подобную динамику, в регуляторе отметили, что компьютерные DDoS-атаки по-прежнему остаются самыми популярными у злоумышленников. На их долю приходится 41,2 процента от общего числа проанализированных компьютерных инцидентов.

На втором месте по востребованности у хакеров оказался тип компьютерных атак с использованием вредоносного программного обеспечения (ВПО). На долю подобных атак пришлось 34,3 процента инцидентов. Третью строчку рейтинга заняли фишинговые рассылки (15,26 процента), заключили в ЦБ.

Ранее в регуляторе сообщили, что по итогам 2023 года кибермошенники похитили у клиентов российских банков рекордные 15,8 миллиарда рублей. Этот показатель превысил предыдущий максимум, установленный в 2022-м, на 1,6 миллиарда. За 12 месяцев финансовые организации смогли предотвратить хищения на 5,8 триллиона рублей. Несмотря на это, число успешных атак злоумышленников за данный период времени увеличилось на 33 процента и составило 1,17 миллиона.

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      Анатолий Акулов
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