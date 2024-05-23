В российском городе произошло ДТП с лосенком

В одном из микрорайонов Казани машина сбила лосенка

В Казани автомобиль сбил лосенка, перебегавшего дорогу около микрорайона Деревня Универсиады. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По словам очевидцев, автомобиль во время ДТП двигался на большой скорости. Животное после столкновения начало хромать, снесло часть забора и убежало в сторону частного сектора.

Местные жители позвонили в полицию и ветеринарам. Отмечается, что на место едут специалисты из комитета по биоресурсам. Другой информации на данный момент нет.

Ранее в Москве автомобиль столкнулся с тремя лосями на внутренней стороне 32-го километра МКАД. «Произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобиля и трех особей животных (лоси). На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении Дептранса столицы.