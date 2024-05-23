В российском городе жильцы дома пожаловались на водопад в квартирах

Жители Анжеро-Судженска пожаловались на водопад в квартирах

В Анжеро-Судженске Кемеровской области жильцы дома пожаловались на водопад в квартирах. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «Инцидент Кузбасс».

По словам одного из местных жителей, два дня назад в Анжеро-Судженске прошли сильные дожди, в результате чего многоквартирные дома с пятого по третий этажи затопило. На записи, сделанной собственником одной из пострадавших квартир, видно, как грязная дождевая вода льется с потолка из трех мест одновременно. Во избежание потопа в комнатах жильцы установили тазы, чтобы вода стекала в них.

«У людей пострадали потолки, обои, пол, проводка. Невозможно ходить по полу, потому что мокрый пол даже под линолеумом», — посетовал житель Анжеро-Судженска. При этом он добавил, что управляющая компания, обслуживающая дом, бездействует и никак не помогает решить проблему.

Ранее жильцы трех крупных общежитий в Тобольске Тюменской области пожаловались на плесень и протекающую крышу в квартирах. Из-за ненадлежащих условий проживания у некоторых из них развилась астма.