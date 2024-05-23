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10:21, 23 мая 2024Россия

В российском регионе ликвидировали узбекскую общину

В Волгоградской области ликвидировали узбекскую общину

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Волгоградской области ликвидировали общественную организацию — объединение узбеков «Узбекская община». О результатах рассмотрения поданного Минюстом административного искового заявления сообщает сетевое издание «Волгоград Онлайн».

По информации издания, основанием для подачи иска стало сокрытие доходов, получаемых организацией из-за рубежа. В Минюсте отметили, что организация игнорировала направляемые ей предупреждения.

Сообщается, что на момент написания материала организация является действующей — об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц.

Ранее в Совете по правам человека при президенте России предложили запретить никаб — традиционный мусульманский головной убор. Представители исламской общины предупредили, что такие действия властей могут иметь неблагоприятные последствия.

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      Алан Босиков
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