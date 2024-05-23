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11:56, 23 мая 2024Силовые структуры

В российском регионе поймали с поличным наркодилера с крупной партией наркотиков

В Томской области арестован наркодилер, который хотел продать гашиш и марихуану

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Томской области арестован 40-летний наркодилер с крупной партией наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, 28 апреля мужчина продал не менее 192 граммов гашиша и получил 110 тысяч рублей, а 29 апреля — не менее 193 грамм за 150 тысяч рублей. Его задержали с поличным. При обыске на принадлежащем ему дачном участке оперативники обнаружили и изъяли пять килограммов гашиша и три килограмма 200 граммов марихуаны, которые злоумышленник намеревался продать.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере и покушении на незаконный сбыт в в крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до 20 лет. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Подольске полицейские задержали двоих жителей Иркутской области, подозреваемых в сбыте более 10 килограммов мефедрона.

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      Анна Габай
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