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12:05, 22 января 2024Силовые структуры

Двое россиян пытались сбыть 10 килограммов мефедрона

МВД: в Подольске задержаны двое россиян с 10 килограммами мефедрона

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Подольске полицейские задержали двоих жителей Иркутской области, подозреваемых в сбыте более 10 килограммов мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель подмосковного управления МВД Татьяна Петрова.

Наркодилеров захватили в лесу у СНТ «Романцево». У них при досмотре полицейские изъяли 10 свертков с порошком, спрятанных под одеждой и в спортивной сумке. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Один из них рассказал полицейским, что полгода назад в мессенджере он нашел работу наркоперевозчика. По указанию работодателя мужчина забирал запрещенные вещества и на своей машине развозил по указанным адресам. За очередной закладкой в Подольск наркодилер взял знакомого. Они планировали сбыть партию мефедрона в Иркутске, Чите и Новосибирске.

С санкции суда оба фигуранта взяты под стражу.

9 января сообщалось, что Останкинский суд Москвы арестовал гражданина США Роберта Вудлэнда, у которого нашли мефедрон. Он родился в России, но в 1993 году еще ребенком был выкуплен приемными родителями в пермском детском доме. Американские ученые Дэвид и Марсиа Вудлэнд заплатили за него 10 тысяч долларов.

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      Любовь Ширижик
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