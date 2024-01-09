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11:03, 9 января 2024Силовые структуры

Американец попался в Москве с наркотиками

В Москве суд арестовал гражданина США Вудлэнда Романова по делу о наркотиках

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Останкинский суд Москвы арестовал гражданина США Роберта Вудлэнда Романова по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение было принято 6 января, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца до 5 марта.

32-летнего мужчину задержали 5 января и обвинили в покушении на незаконное производство наркотиков в крупном размере. Адвокаты просили поместить его под домашний арест, но суд отклонил их просьбу. Американец находится в СИЗО.

Роберт родился в России, но в 1993 году еще ребенком был выкуплен приемными родителями в пермском детском доме, уточняет Telegram-канал Mash. Американские ученые Дэвид и Марсиа Вудлэнд заплатили за него 10 тысяч долларов.

Спустя годы Роберт вернулся в Россию, поселился в подмосковном Долгопрудном и устроился преподавать английский язык. В 2020 году он встретился со своей родной мамой.

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      Любовь Ширижик
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