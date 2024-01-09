Раскрыты подробности дела пойманного в Москве с наркотиками американца

Гражданин США Вудлэнд купил 4,5 грамма мефедрона для сбыта через закладки

Начало событий в новости Американец попался в Москве с наркотиками

Раскрыты подробности уголовного дела арестованного московским судом гражданина США Роберта Вудлэнда — у него нашли мефедрон. Об этом сообщает «Интерфакс».

Полицейские задержали его после приобретения 4,5 грамма наркотического вещества с цель сбыта через закладку неустановленным лицам.

У 32-летнего Вудлэнда два гражданства: России и США. Он — уроженец Пермской области, где и зарегистрирован. При этом фактически американец проживал в Москве.

Ранее стало известно, что Останкинский суд Москвы арестовал Вудлэнда по делу о незаконном обороте наркотиков. Решение было принято 6 января, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца — до 5 марта.

Роберт Вудлэнд родился в России, но в 1993 году еще ребенком был выкуплен приемными родителями в пермском детском доме, уточняет Telegram-канал Mash. Американские ученые Дэвид и Марсиа Вудлэнд заплатили за него 10 тысяч долларов.

Спустя годы Роберт вернулся в Россию, поселился в подмосковном Долгопрудном и устроился преподавать английский язык. В 2020 году он встретился со своей родной матерью.