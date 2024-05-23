В Россию стали поставлять одноразовые автомобили

njcar.ru: практически все авто на российском рынке можно назвать одноразовыми

Практически все машины, поставляемые на российский рынок, можно назвать одноразовыми. Об этом рассказали эксперты портала njcar.ru, назвав причины такого мнения.

По их словам, раньше автопроизводители старались выпускать долговечные машины, чтобы завоевать расположение и доверие клиентов. Сейчас же приоритетом для компаний стало быстрое получение прибыли и рост продаж, а также получение конкурентных преимуществ. В итоге в целях снижения затрат срок службы автомобиля сокращается, а без поломок машины функционируют зачастую только в период гарантийного срока.

Специалисты также отметили, что производители в попытках снизить свои затраты, а также расход топлива в своей продукции пытаются уменьшить вес авто. Инженеры используют более легкие материалы, например, алюминий и пластик, что приводит к перегреву или поломке узлов и агрегатов. К тому же автомобили чаще стали оснащаться вариаторами и роботизированными коробками передач вместо «автоматов» — они экономичнее, но служат меньше.

С начала 2024 года Китай нарастил поставки легковых автомобилей в Россию — за январь-апрель экспорт вырос на треть (плюс 37 процентов) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 237,1 тысячи машин. В апреле поставки увеличились до 79,4 тысячи автомобилей, что стало рекордным показателем с ноября 2023 года. Россия остается самым большим рынком для китайских автопроизводителей с долей 14,7 процента.