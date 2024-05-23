В США допустили новые поставки ракет HIMARS для ВСУ

AP: США включат поставки ракет HIMARS в новый пакет помощи Украине

США включат высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) в новый пакет помощи Украине 24 мая. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников.

«В пакет входят HIMARS, боеприпасы, а также востребованные артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров», — передает агентство.

Источники на правах анонимности добавили, что дополнительно предполагается поставить противотанковые системы Javelin и AT-4, а также противотанковые мины, тактические машины, стрелковое оружие и боеприпасы.

Ранее стало известно, что США объявят о дополнительной военной помощи Украине на 275 миллионов долларов 24 мая.