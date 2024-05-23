В США сообщили о новом пакете помощи Украине на 275 миллионов долларов

AP: США объявят о дополнительной военной помощи Украине на $275 млн 24 мая

США объявят о дополнительной военной помощи Украине на 275 миллионов долларов 24 мая. О новом пакете помощи Киеву сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на американских чиновников.

По словам двух американских чиновников, в пакет военной помощи войдут артиллерийские ракетные системы HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин пообещал поставлять Украине новую помощь «неделя за неделей». Министр обороны США также пообещал запросить у союзников и партнеров Вашингтона средства противовоздушной обороны для Киева.