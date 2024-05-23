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04:14, 23 мая 2024Мир

В США раскрыли план элит по конфликту на Украине

Экс-сенатор Браунбек: США стремятся затянуть конфликт на Украине еще на год

Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters

Экс-сенатор США Сэмюэл Браунбек раскрыл план элит страны по конфликту на Украине. В разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) он признался, что в Вашингтоне хотят затянуть конфликт еще на год.

По его словам, в политических кругах беспокоятся, что действующий президент Джо Байден в последний год не демонстрирует сильного лидерства. Как утверждает Браунбек, многие стремятся оставить все как есть, рассчитывая, что по итогу предстоящих выборов пост главы государства займет бывший американский лидер Дональд Трамп, который будет действовать решительно.

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      Марина Совина
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