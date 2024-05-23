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15:33, 23 мая 2024Мир

В США встревожились из-за беспорядков после грядущих выборов

Reuters: две трети населения США встревожились из-за беспорядков после выборов
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Stephanie Keith / Reuters

Две трети населения США встревожились из-за возможных беспорядков после президентских выборов в ноябре этого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опрос.

«Опрос 3934 взрослых американцев выявил широко распространенные опасения, что в США могут повториться беспорядки, последовавшие за поражением [экс-президента США] Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Тогда его слова о своем поражении из-за мошенничества побудили тысячи трампистов штурмовать Капитолий», — сообщает агентство.

По мнению авторов материала, Трамп «вновь закладывает основу» для оспаривания результатов , если он проиграет действующему лидеру США Джо Байдену во второй раз.

Около 68 процентов респондентов онлайн-опроса, в том числе 83 процента демократов и 65 процентов республиканцев, подтвердили свою тревожность из-за потенциальной негативной реакции радикалов на итоги выборов.

29 апреля опрос телеканала CNN показал сохранение Трампом преимущества над Байденом. Авторы материала также обращают внимание, что американцы изменили свои оценки президентств обоих политиков. Согласно опросу, 55 процентов граждан назвали итоги администрации Трампа успешными, в то время как в 2021 году так считали лишь 45 процентов. При этом 61 процент граждан негативно оценивают президентство Байдена.

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      Дарья Устьянцева
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