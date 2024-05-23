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20:01, 23 мая 2024Мир

В США захотели ввести санкции против Грузии из-за закона об иноагентах

Politico: Сенат США рассмотрит санкции против Грузии из-за закона об иноагентах

Фото: Unsplash

Сенат США рассмотрит двухпартийный законопроект о санкциях против Грузии из-за закона об иноагентах. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Законопроект наложит запреты на поездки и другие санкции против грузинских политиков, обвиняемых в препятствовании евроатлантической интеграции Грузии. Также они подвергнутся рестрикциям за коррупцию, нарушение прав человека и усилия по продвижению закона об иностранных агентах или содействию его принятию», — сообщает издание.

Инициатива Сената США не только нацелена наложить ограничения на правящую партию «Грузинская мечта» и других чиновников, но и планирует выделить не менее 50 миллионов долларов «на поддержку проектов демократии и верховенства закона в Грузии», а также инициирует расследование «иностранного вредоносного влияния» в стране.

Отмечается, что законопроект также призывает к приостановке стратегического диалога между США и Грузией, в ходе которого «две страны совместно работали над вопросами безопасности и демократии».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Грузии ввести ответные меры на закон об иноагентах.

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      Дарья Устьянцева
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