США пригрозили Грузии ответными мерами на закон об иноагентах

Блинкен пообещал Грузии ответные меры на закон об иноагентах

США примут ответные меры против Грузии из-за принятого в стране закона об иноагентах. Об этом предупредил американский госсекретарь Энтони Блинкен, его слова приводит РИА Новости.

О каких именно мерах идет речь, глава Госдепа не уточнил. «Мы рассматриваем, какие могут быть предприняты шаги в ответ», — сообщил он.

До этого стало известно, что Евросоюз (ЕС) может ввести санкции против Грузии из-за закона об иноагентах. С таким предложением выступили Чехия, Швеция, Нидерланды и Эстония.

Ранее правящая партия Грузии «Грузинская мечта» допустила отмену закона об иноагентах взамен на помощь со стороны США. По ее мнению, американской стороне следует вновь начать вкладывать средства в экономику страны, а также обеспечить изменение поведение неправительственных организаций (НПО), действующих в Грузии.