Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:38, 22 мая 2024Мир

США пригрозили Грузии ответными мерами на закон об иноагентах

Блинкен пообещал Грузии ответные меры на закон об иноагентах

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США примут ответные меры против Грузии из-за принятого в стране закона об иноагентах. Об этом предупредил американский госсекретарь Энтони Блинкен, его слова приводит РИА Новости.

О каких именно мерах идет речь, глава Госдепа не уточнил. «Мы рассматриваем, какие могут быть предприняты шаги в ответ», — сообщил он.

До этого стало известно, что Евросоюз (ЕС) может ввести санкции против Грузии из-за закона об иноагентах. С таким предложением выступили Чехия, Швеция, Нидерланды и Эстония.

Ранее правящая партия Грузии «Грузинская мечта» допустила отмену закона об иноагентах взамен на помощь со стороны США. По ее мнению, американской стороне следует вновь начать вкладывать средства в экономику страны, а также обеспечить изменение поведение неправительственных организаций (НПО), действующих в Грузии.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россияна Марковская покинула Минобороны. Она стала личным пресс-секретарем Шойгу в 26 лет

      Экс-генерал ВСУ выругался в эфире из-за ситуаций с укреплениями

      Раненый российский боец провел три недели в блиндаже и выжил

      Глава Минобороны Германии оценил положение дел ВСУ

      Штаб Байдена захотел нанять специалиста по мемам

      Фитнес-эксперт посоветовала упражнения на выносливость для мужчин старше 40 лет

      Два жителя ЛНР погибли в результате украинского обстрела

      Украинским СМИ порекомендовали не оскорблять российских военных

      Германия выступила против конфискации активов России в пользу Украины

      Полковник указал на нестыковку в деле генерала Попова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше