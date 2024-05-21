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16:19, 21 мая 2024Бывший СССР

Грузия предъявила США условия для отмены закона об иноагентах

«Грузинская мечта» допустила отмену закона об иноагентах взамен на помощь от США

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» предъявила США условия для отмены принятого недавно закона об иноагентах. Об этом говорится в сообщении на странице политсилы в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее издание Politico заявило, что Конгресс США планирует представить законопроект, согласно которому Грузия сможет получить облегченный визовый режим, увеличенный доступ на американский рынок, а также пакет военной помощи. Взамен страна должна будет «продемонстрировать прогресс в демократии» и провести честные выборы в парламент в октябре.

«Улучшение грузино-американских отношений полностью зависит от правильных действий американской стороны. А для этого нужны не обещания с туманной перспективой и унизительный шантаж, а проявление уважения к грузинскому государству и народу», — заявили в «Грузинской мечте».

По мнению представителей партии, достойное отношение к Грузии должно быть проявлено без каких-либо условий, а США могут снова начать вкладывать деньги в экономику страны, как это было в 2009-2011 годах. Кроме того, как считают в политсиле, Соединенные Штаты должны обеспечить изменение поведения неправительственных организаций (НПО), действующих в Грузии, которые периодически пытаются свергнуть власть в стране.

В Тбилиси также попросили не использовать тему евроинтеграции Грузии как инструмент шантажа.

Ранее лава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что из-за законопроекта об иностранных агентах Грузия может лишиться безвизового режима со странами Евросоюза. Он подчеркнул, что евроинтеграция — это процесс, «основанный на заслугах».

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      Алевтина Запольская
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