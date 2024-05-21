Грузия предъявила США условия для отмены закона об иноагентах

«Грузинская мечта» допустила отмену закона об иноагентах взамен на помощь от США

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» предъявила США условия для отмены принятого недавно закона об иноагентах. Об этом говорится в сообщении на странице политсилы в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее издание Politico заявило, что Конгресс США планирует представить законопроект, согласно которому Грузия сможет получить облегченный визовый режим, увеличенный доступ на американский рынок, а также пакет военной помощи. Взамен страна должна будет «продемонстрировать прогресс в демократии» и провести честные выборы в парламент в октябре.

«Улучшение грузино-американских отношений полностью зависит от правильных действий американской стороны. А для этого нужны не обещания с туманной перспективой и унизительный шантаж, а проявление уважения к грузинскому государству и народу», — заявили в «Грузинской мечте».

По мнению представителей партии, достойное отношение к Грузии должно быть проявлено без каких-либо условий, а США могут снова начать вкладывать деньги в экономику страны, как это было в 2009-2011 годах. Кроме того, как считают в политсиле, Соединенные Штаты должны обеспечить изменение поведения неправительственных организаций (НПО), действующих в Грузии, которые периодически пытаются свергнуть власть в стране.

В Тбилиси также попросили не использовать тему евроинтеграции Грузии как инструмент шантажа.

Ранее лава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что из-за законопроекта об иностранных агентах Грузия может лишиться безвизового режима со странами Евросоюза. Он подчеркнул, что евроинтеграция — это процесс, «основанный на заслугах».