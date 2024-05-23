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18:29, 23 мая 2024Путешествия

Вблизи летевшего в Москву самолета заметили четыре неопознанных предмета в небе

Aviaincident: пилоты летевшего в Москву самолета заметили несколько шаров в небе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилоты российского самолета заметили несколько неопознанных предметов в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Нижнекамска в Москву Boeing 737-800 в среду, 22 мая. Отмечается, что экипаж доложил о наблюдении по меньшей мере четырех шаров серо-розового цвета небольшого размера неподалеку от самолета.

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Отмечается, что в этот момент на борту лайнера находились пассажиры. Несмотря на случившееся, командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. В результате самолет приземлился в столичной авиагавани Шереметьево.

Ранее 23 мая вслед за Казанью временные ограничения на полеты ввели еще и в аэропорту Нижнекамска. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его словам, такое решение было принято в целях безопасности.

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      Фариза Бацазова
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