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16:44, 23 мая 2024Мир

Вице-спикер парламента Словакии связал стрелявшего в Фицо с Украиной

Вице-спикер Словакии Блаха: совершивший покушение на Фицо был «проукраинским»
Любош Блаха

Любош Блаха. Фото: Claudia Greco / Reuters

Совершивший покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стрелок является «проукраинским». Об этом написал вице-спикер Национального совета Словакии Любош Блаха в своем блоге в Telegram.

«Преступник является проукраинским. Западные СМИ пытаются скрыть тот факт, что нападавший и потенциальный террорист Цинтула является политическим фанатиком из их собственного лагеря», — заявил вице-спикер.

Также он раскритиковал словацкую газету SME за ее слова о том, что Россия якобы начала дезинформационную кампанию из-за покушения на словацкого премьера. Он заявил, что в действительности «распространением ложной информации занимаются либеральные западные СМИ».

16 мая глава словацкого МВД Матуш Шутай-Эшток заявил, что выстреливший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо писатель Юрай Цинтула выступал против прекращения правительством военных поставок Киеву. «По словам Цинтулы, остановка военной помощи Украине была одной из причин, почему он не согласен с правительством и почему он решил действовать таким образом», — рассказал глава силового ведомства.

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      Дарья Устьянцева
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