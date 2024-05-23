Водителям рассказали о необычном применении прищепки

«БелНовости»: прищепка уберет неприятный запах из салона авто

Деревянная прищепка поможет убрать неприятный запах из салона автомобиля. О необычном применении этого предмета водителям рассказали эксперты сетевого издания «БелНовости».

Для достижения желаемого эффекта необходимо нанести на прищепку пару капель эфирного масла. После следует закрепить предмет на вентиляционной решетке. По словам специалистов, приятный запах будет держаться в салоне автомобиля дольше, чем при использовании специальных ароматизаторов.

Ранее эксперты посоветовали автомобилистам протирать фары луком. В состав этого овоща входят компоненты, которые хорошо растворяют загрязнения.