Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:17, 23 мая 2024Бывший СССР

Риск переворота на Украине оценили фразой «момент близок»

Политолог Журавлев оценил риск переворота на Украине фразой «момент близок»

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Риск переворота на Украине существует ввиду сложностей в экономическом и политическом положении в стране, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Угрозу этого события он оценил фразой «момент близок».

«Общесоциальное, экономическое, политическое положение в стране сложное, а это всегда риск переворота. Но дело в том, что перевороты проводятся не народом — он совершает революции, перевороты осуществляют военные, — подчеркнул Журавлев. — Если в Главном управлении разведки (ГУР) Украины пытаются намекнуть на нас как на инициаторов, то напрасно. Они хорошо вычистили поле от всех, кто был настроен пророссийски».

Политолог сказал, что не очень верит в переворот авторства России. Это, по его словам, скорее было бы выгодно США и самой Украине: переворот помог бы списать все прошлые ошибки на действующего главу государства Владимира Зеленского и более эффективно проводить дальнейшую политику.

«Трудно назвать день, когда это произойдет, но мне кажется, что этот момент близок. Зеленский уже достаточно нагружен негативными оценками, — считает Журавлев. — Но, опять же, смотреть тут нужно на военных, а не на Россию. Нам не нужен переворот, нам нужен мир».

Ранее в ГУР заявили, что в Киеве по-прежнему есть угроза операции «Майдан-3», целью которой якобы является переворот и свержение Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Власти подтвердили атаку беспилотника на Елабугу

      Россиянин под видом полицейского получил деньги за освобождение обвиняемого

      Володин поинтересовался судьбой Чубайса

      Акции «Газпрома» резко упали

      Путин посетит Узбекистан

      Отец семейства приехал в роскошный отель, поскользнулся на луже и не выжил

      Путин разрешил изымать американское имущество в России

      Российский боец ММА сравнил кофе в Париже и Махачкале

      Появилась информация о проблемах со связью на СВО из-за арестованного Шамарина

      Появились подробности массовой гибели мигрантов в подмосковном хостеле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше