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13:17, 23 мая 2024Культура

Волочкова призналась в мечтах о свадьбе

Балерина Волочкова заявила, что мечтает о пышной свадьбе

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что мечтает о пышной свадьбе. Ее слова приводит KP.RU.

Артистка появилась на красной дорожке премии RU TV в белом облегающем платье, напоминающем по дизайну свадебное. «Я бы, конечно, хотела, чтобы это платье было свадебным. Да и в целом я мечтаю о пышной свадьбе. Надеюсь, как встречу достойного мужчину, мои желания осуществятся», — заявила балерина.

Сопровождавший Волочкову дизайнер Джамал Махмудов отметил, что выбранный балериной наряд имеет свою историю. «На день рождения Насти я создал эксклюзивное платье, которое у меня выкупил ее мужчина за полмиллиона рублей. И это белое платье тоже с историей», — добавил он.

Ранее Анастасия Волочкова поддержала эстрадную певицу Аллу Пугачеву после выхода ее новой песни «Ложный стыд». Артистка заявила, что все композиции Пугачевой «пропитаны смыслом» и западают в душу.

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