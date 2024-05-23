Волочкова призналась в мечтах о свадьбе

Балерина Волочкова заявила, что мечтает о пышной свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что мечтает о пышной свадьбе. Ее слова приводит KP.RU.

Артистка появилась на красной дорожке премии RU TV в белом облегающем платье, напоминающем по дизайну свадебное. «Я бы, конечно, хотела, чтобы это платье было свадебным. Да и в целом я мечтаю о пышной свадьбе. Надеюсь, как встречу достойного мужчину, мои желания осуществятся», — заявила балерина.

Сопровождавший Волочкову дизайнер Джамал Махмудов отметил, что выбранный балериной наряд имеет свою историю. «На день рождения Насти я создал эксклюзивное платье, которое у меня выкупил ее мужчина за полмиллиона рублей. И это белое платье тоже с историей», — добавил он.

Ранее Анастасия Волочкова поддержала эстрадную певицу Аллу Пугачеву после выхода ее новой песни «Ложный стыд». Артистка заявила, что все композиции Пугачевой «пропитаны смыслом» и западают в душу.