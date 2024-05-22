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20:16, 22 мая 2024Культура

Волочкова поддержала Пугачеву после выхода новой песни

Балерина Волочкова назвала Пугачеву человеком-легендой

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова поддержала эстрадную певицу Аллу Пугачеву после выхода ее новой песни «Ложный стыд». Слова танцовщицы приводит Teleprogramma.pro.

Волочкова заявила, что все композиции Пугачевой «пропитаны смыслом» и западают в душу. Балерина призналась, что ее всегда восхищало творчество исполнительницы. «Это действительно человек-легенда, ею можно только восхищаться и радоваться тому, что мы живем в одну эпоху с ней», — заключила она.

Песня «Ложный стыд» стала доступна на странице Пугачевой 21 мая. Изначально премьера трека была запланирована на 13 мая. Слова композиции написал поэт Михаил Гуцериев, известный созданием хитов для Димы Билана, Максима Фадеева, Ольги Бузовой, Григория Лепса и других отечественных исполнителей.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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